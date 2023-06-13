У Горішніх Плавнях психічнохворий чоловік показував підліткам прутня

Нещодавно у Горішніх Плавнях, у міському парку чоловік показував підліткам прутня. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.
Сьогодні, 13 червня, поліція затримала чоловіка. Він виявився психічнохворим, перебуває на диспансерному обліку та постійно лікується.
Правоохоронці закликають громадян не заводити з чоловіком розмову і не конфліктувати, оскільки людина хвора, треба мати повагу. Наразі чоловік перебуває під наглядом правоохоронців та лікарів.
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