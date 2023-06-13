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Кременчуцькій дитячій стоматполіклініці бракує коштів на зарплату

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 163

З бюджету міста виділили майже мільйон гривень

З бюджету Кременчуцької громади виділили 957 тис. гривень КНМП «Міська дитяча стоматологічна поліклініка» на зарплату медичному персоналу. Рішення про внесення змін до програми «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Міська дитяча стоматологічна поліклініка» на 2021- 2023 роки ухвалили депутати Кременчуцької міської ради 9 червня. 

У пояснювальній записці до документа вказано, що, за розрахунками медичного закладу, у червні очікується дефіцит коштів на виплату заробітної плати за I половину червня 2023 року на суму 87 тис. гривень. Надалі цей дефіцит зростатиме  до 145 тис. гривень щомісяця. 

»Для забезпечення стабільної роботи медичного закладу, збереження кадрового потенціалу, необхідно виділити з місцевого бюджету додатково 957 тис. гривень (87000,00 грн + (145 000,00 грн х 6 місяців))», — йдеться в тексті.

Також зазначено, що Міська дитяча стоматполіклініка отримує кошти від Національної служби здоров’я України за надані медичні послуги відповідно до укладених договорів, однак цих коштів недостатньо навіть на оплату праці у повному обсязі, заклад щороку дотується коштами місцевого бюджету, які спрямовуються на покриття дефіциту.

Так, від НСЗУ у 2022 році надійшло 1,95 млн гривень, у поточному році договір укладений по пакету «Стоматологічна допомога дорослим і дітям» лише на I квартал, сума договору 708,24 тис. грн, та його пролонгація не планується. 

 Зарплати медичним працівникам: затримки — лише у Кременчуці, — Лунін

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: медики зарплата дитяча стоматологічна поліклініка
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