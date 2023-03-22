«Незамінних»: пісенний дебют блогерки з Кременчука Даші Майорової, який підкорив ТікТок

Українська б'юті-блогерка та тіктокерка з Кременчука Даша Майорова випустила перший кліп на власну пісню «Незамінних». Трек уже став популярним на усіх музичних платформах.
Даша Майорова здобула популярність за допомогою коротких б'юті-відео. Кліп «Незамінних» зібрав вже майже 400 000 переглядів та безліч схвальних коментарів на Youtube. Дебютний реліз відбувся 10 березня.
Пісня «Незамінних» - це ніжний ліричний трек, присвячений колишньому коханню. Під слова з треку «Не існує незамінних...» зняли вже тисячі тіктоків та розповіли свої історії стосунків.
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