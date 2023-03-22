Кременчуччина попрощалася з двома воїнами Василем Іващенком і Володимиром Даніловим

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За останні дні Глобинська громада Кременчуцького району попрощалася із двома загиблими захисниками України. 20 березня попрощалися із Василем Іващенком. 14 березня під час виконання службового обов’язку, пов’язаного із захистом Батьківщини, в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області загинув Василь Іващенко.

Народився Василь 25 червня 1992 року в селі Петрівське Старобешівського району Донецької області.

У 1996 році його сім’я переїхала до села Великі Кринки, де зростав, мужнів, навчався. У 2008 році, закінчивши Великокринківську загальноосвітню школу І-ІП ступенів, Василь вступив до Кременчуцького професійного ліцею нафтопереробної промисловості та у 2011 році отримав спеціальність газозварювальника. Працював у ПП «Райагробуд», ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», ТОВ НВП «Глобинський м’ясо-молочний комплекс».



14 листопада 2022 року Василя призвали на військову службу під час мобілізації. Захисник проходив службу на посаді сапера інженерно-саперного взводу 2-го аеромобільного батальйону 77 окремої аеромобільної бригади.

— Ми завжди маємо пам’ятати ціну свободи та незалежності, яку продовжує платити наш народ кожного дня. Василь прагнув мирного майбуття для нашої Незалежної України, заради цього й поліг на полі бою. Віримо, що Герої, які віддають своє життя за нашу Батьківщину, не вмирають, а стають «Лицарями світла». Їхні душі відлітають на небеса й звідти захищають нас усіх. Світла пам’ять мужньому воїну, щирі співчуття рідним, — йдеться у повідомленні громади.

Наступного дня, 21 березня, Глобинська громада попрощалася з Володимиром Даніловим, який героїчно загинув 15 березня, рятуючи під обстрілами поранених побратимів у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Рятуючи побратимів на російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Володимир Данілов Народився Володимир 13 січня 1967 року в с. Устимівка, де минуло його дитинство і шкільні роки. Закінчивши школу Володимир вступив до Кременчуцького медичного училища, де здобув професію всього свого життя, пішов працювати на станцію швидкої допомоги в Глобинській центральній районній лікарні.



З 1986 по 1988 роки проходив службу в армії. У 1988 році одружився, а у 1990 році в родині народилася донечка. З 1989 по 1996 рік Володимир працював у медичній частині Кременчуцького льотного коледжу. З 1996 по 2012 рік — анестезист в реанімаційному відділенні Глобинської центральної районної лікарні. Володимир був вірний медичній справі, все своє життя він присвятив допомозі людям.

З першого дня повномасштабної війни Володимир Данілов служив у роті охорони нашого міста на посаді старшого бойового медика. 18 лютого був переміщений до військової частини А7097, де обіймав посаду командира 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти. З 1986 по 1988 роки проходив службу в армії. У 1988 році одружився, а у 1990 році в родині народилася донечка. З 1989 по 1996 рік Володимир працював у медичній частині Кременчуцького льотного коледжу. З 1996 по 2012 рік — анестезист в реанімаційному відділенні Глобинської центральної районної лікарні. Володимир був вірний медичній справі, все своє життя він присвятив допомозі людям.З першого дня повномасштабної війни Володимир Данілов служив у роті охорони нашого міста на посаді старшого бойового медика. 18 лютого був переміщений до військової частини А7097, де обіймав посаду командира 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти.