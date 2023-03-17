Під Бахмутом загинув військовий з Кременчуччини Василь Іващенко

14 березня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуцького району Василь Іващенко. Василь Володимир Іващенко мешканець села Великі Кринки Глобинської міської громади.
3-го листопада його призвали за мобілізацією. Чоловік проходив службу у військовій частині А4355 на посаді сапера інженерно-саперного взводу 2-го аеромобільного батальйону. 14 березня, під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району на Донеччині наш захисник отримав смертельні поранення…
Вічна йому пам’ять та шана. Щирі співчуття рідним та близьким.
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