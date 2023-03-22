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З Кременчука до молдовського Кишинева можна доїхати прямим автобусом

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 433

 

Дістатися можна за 16 годин

Доїхати до столиці Молдови Кишинева з Полтави та Кременчука можна прямим автобусним рейсом. Про це стало відомо з facebook-сторінки оператора автовокзалів Полтавської області.

Назва рейсу: Полтава — Кишинів.

  • 07.00 — відправлення з центрального автовокзалу Полтави
  • 09.00 — відправлення з автовокзалу Кременчука (вул. Театральна, 32/6)

Маршрут руху автобуса:

  • Полтава
  • Кременчук
  • Олександрія
  • Знам'янка
  • Кропивницький
  • Умань
  • Одеса
  • Кишинів

Згідно з інформацією автовокзального сайту, вартість проїзду з Кременчука складає 2 300 грн, а до Кишинева автобус має доїжджати за 16 год.

Дізнатися більше про графік руху, забронювати та придбати квитки можна у кілька способів:

Телефон для довідок автовокзалу Кременчука: 093 794 3363.

Цікаве про Молдову

Молдова вважається однією з найбільш щільно заселених країн Європи. Щільність населення в країні становить приблизно 132 людини на квадратний кілометр.

Молдовська печера в селі Крива є однією з найбільших печер у світі. Вона складається з декількох рівнів. Довжина підземних галерей печери — понад 89 км. За площею вона займає 3-е місце серед гіпсових печер і 8-е серед найбільших печер у світі.

Молдова є країною виноградників і виноробства. Навіть обриси її на карті нагадують гроно винограду. Чверть населення країни зайнята вирощуванням винограду.

Молдовани — сильні. Ні, не всі з них велетні. Є один конкретний — Микола Бирлиба, який підняв 16-кілограмову гирю 2 575 раз! До цього треба додати, що найкращі результати на Олімпіадах Молдова показує у важкій атлетиці.

Мамалига — кукурудзяна каша — вважається нашим національним блюдом і візитною карткою Молдови. Проте кукурудза була завезена в Молдову в XVII столітті, в той час, як вся інша Європа спробувала її ще в кінці XV століття.

Раніше ми писали, що з'явився новий щоденний автобусний рейс із Кременчука до Черкас.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Молдова Кишинев автобус прямий рейс автовокзал довідник вартість розклад автовокзал на Театральній
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