У Кременчуці розбійника засудили на 8 років

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Штовхнув перехожого на асфальт, кілька разів вдарив кулаком в обличчя та відібрав телефон

У Кременчуці 36-річного місцевого мешканця засудили на 8 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

У травні 2022 року в Кременчуці, на проспекті Свободи, чоловік штовхнув перехожого на асфальт та кілька разів вдарив кулаком в обличчя, подолавши опір потерпілого, він заволодів мобільним телефоном, який здав у ломбард. Суд визнав кррменчуківця винним у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Раніше фігурант вже тричі притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності. Також на момент грабежу чоловік був звільнений від відбування покарання з випробуванням.

Тож за сукупністю вироків Автозаводський районний суд Кременчука позбавив злочинця волі на 8 років та 1 місяць.

Наразі сторона захисту оскаржила рішення до Полтавського апеляційного суду.