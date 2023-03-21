З'явився новий щоденний автобусний рейс із Кременчука до Черкас

3 18 березня розпочав рух новий щоденний автобусний рейс із Кременчука до Черкас. Про це стало відомо з facebook-сторінки оператора автовокзалів Полтавської області.
Назва рейсу: Дніпро — Черкаси.
Вартість проїзду — 350 грн.
У службі підтримки мережі автовокзалів Полтавщини розповіли, що наразі купити квиток можна тільки у касі автовокзалу, але незабаром можна буде й онлайн.
З Кременчука до Черкас можна доїхати й іншими регулярними автобусними рейсами.
Дізнатися більше про графік руху, забронювати та придбати квитки можна у кілька способів:
Телефон для довідок автовокзалу Кременчука: 093 794 3363.
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