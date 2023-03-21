З'явився новий щоденний автобусний рейс із Кременчука до Черкас

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 165

Це вже шостий рейс до сусіднього обласного центру

3 18 березня розпочав рух новий щоденний автобусний рейс із Кременчука до Черкас. Про це стало відомо з facebook-сторінки оператора автовокзалів Полтавської області.

Назва рейсу: Дніпро — Черкаси.

12.30 — відправлення з автовокзалу Кременчука (вул. Театральна, 32/6)

відправлення з автовокзалу Кременчука (вул. Театральна, 32/6) 13.55 — зупинка у Чигирині

зупинка у Чигирині 15.00 — прибуття до Черкас

Вартість проїзду — 350 грн.

У службі підтримки мережі автовокзалів Полтавщини розповіли, що наразі купити квиток можна тільки у касі автовокзалу, але незабаром можна буде й онлайн.



З Кременчука до Черкас можна доїхати й іншими регулярними автобусними рейсами.

09.00 — Кременчук — Київ

Кременчук — Київ 10.35 — Дніпро — Канів

Дніпро — Канів 11.00 — Полтава — Черкаси

Полтава — Черкаси 12.00 — Кременчук — Київ

Кременчук — Київ 18.00 — Полтава — Черкаси

Дізнатися більше про графік руху, забронювати та придбати квитки можна у кілька способів:

у касах автовокзалу Кременчука

на сайті

сайті у мобільному застосунку

мобільному застосунку за допомогою операторів контакт центру:

095 228 0000

096 228 0000

063 228 0000

Телефон для довідок автовокзалу Кременчука: 093 794 3363.