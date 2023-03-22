Сьогодні вночі у Кременчуці горів підвал

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 236

Сьогодні, 22 березня, о 1.34, у Кременчуці, на вулиці Шевченка, у підвалі в одній із кімнат сталась пожежа. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Кременчука.

Пожежу ліквідували о 3.45. Вогонь знищив сміття, речі, які були у вжитку, пластикову опалювальну трубу, електричний кабель. А також закоптив стіни та стелю підвального приміщення на площі 15 м кв. Травмованих та загиблих немає.

Наразі причину виникнення пожежі встановлюють.