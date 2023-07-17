20 липня у Кременчуці для дітей відбудеться майстрім «Абетка шахової гри»

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У бібліотеці на Молодіжному на юних читачів очікує цікаве дозвілля

20 липня о 12.00 у бібліотеці філії № 1 КЗК КМПБ відбудеться майстрім «Абетка шахової гри» для дітей. Шахи — найбільш поширена інтелектуальна настільна гра у світі. А шахи для дітей — це інтелектуальний розвиток, вони тренують уяву та увагу, розвивають мислення та витримку. На юних читачів очікує цікаве дозвілля у бібліотеці: історія виникнення шахів і їхній вплив на життя людини;

вікторина;

майстер-клас з тренером по шахах. Також бібліотекарі організують перегляд літератури «Шахова королева». Захід відбудеться з дотриманням усіх правил безпеки за адресою: проспект Лесі Українки, 13.

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