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20 липня у Кременчуці для дітей відбудеться майстрім «Абетка шахової гри»

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 2

 

У бібліотеці на Молодіжному на юних читачів очікує цікаве дозвілля

20 липня о 12.00 у бібліотеці філії № 1 КЗК КМПБ відбудеться майстрім «Абетка шахової гри» для дітей.

Шахи — найбільш поширена інтелектуальна настільна гра у світі. А шахи для дітей — це інтелектуальний розвиток, вони тренують уяву та увагу, розвивають мислення та витримку.

На юних читачів очікує цікаве дозвілля у бібліотеці:

  • історія виникнення шахів і їхній вплив на життя людини;
  • вікторина;
  • майстер-клас з тренером по шахах.

Також бібліотекарі організують перегляд літератури «Шахова королева».

Захід відбудеться з дотриманням усіх правил безпеки за адресою: проспект Лесі Українки, 13.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: бібліотека шахи майстрім абетка бібліотека-філія №1 проспект Лесі Українки анонс
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