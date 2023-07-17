20 липня у Кременчуці для дітей відбудеться майстрім «Абетка шахової гри»

20 липня о 12.00 у бібліотеці філії № 1 КЗК КМПБ відбудеться майстрім «Абетка шахової гри» для дітей.
Шахи — найбільш поширена інтелектуальна настільна гра у світі. А шахи для дітей — це інтелектуальний розвиток, вони тренують уяву та увагу, розвивають мислення та витримку.
На юних читачів очікує цікаве дозвілля у бібліотеці:
Також бібліотекарі організують перегляд літератури «Шахова королева».
Захід відбудеться з дотриманням усіх правил безпеки за адресою: проспект Лесі Українки, 13.
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