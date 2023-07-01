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Кременчук, Гроші, Освіта

Кременчуцький ліцей №4 отримає гроші на додаткові роботи з облаштування укриття

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 62

 

На ці цілі спрямують майже пів мільйона гривень

Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» отримає гроші на додаткові роботи з облаштування підвального приміщення під найпростіше укриття. Про це стало відомо з рішення виконкому Кременчуцької міської ради, яке затвердили депутати на пленарному засіданні 30 червня.

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 461 373 гривень на роботи після коригування проєктно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту із заміни внутрішніх інженерних мереж підвальних приміщень, що слугуватимуть найпростішим укриттям.

Нагадаємо, у департаменті освіти Кременчука відремонтують укриття за 1,22 мільйони гривень.

Влада Кременчука нарешті розкрила «таємну» інформацію щодо укриттів у школах та дитсадках міста
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ліцей № 4 укриття ремонт
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