Кременчуцький ліцей №4 отримає гроші на додаткові роботи з облаштування укриття

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На ці цілі спрямують майже пів мільйона гривень

Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» отримає гроші на додаткові роботи з облаштування підвального приміщення під найпростіше укриття. Про це стало відомо з рішення виконкому Кременчуцької міської ради, яке затвердили депутати на пленарному засіданні 30 червня.

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 461 373 гривень на роботи після коригування проєктно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту із заміни внутрішніх інженерних мереж підвальних приміщень, що слугуватимуть найпростішим укриттям.

Нагадаємо, у департаменті освіти Кременчука відремонтують укриття за 1,22 мільйони гривень.