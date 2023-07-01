Боржникам ускладнять життя: в Україні готується закон про заборону на продаж квартир і автівок

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 2

В Україні хочуть запровадити заборону на продаж квартир і машин для певної категорії громадян. Це стосується тих українців, які потрапили до Єдиного реєстру боржників. Їм заборонять відчуження рухомого та нерухомого майна, доки вони не розрахуються за своїми боргами.

Такий законопроєкт №9363 вже розроблений урядом та зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Цей законопроєкт передбачає автоматичну інтеграцію всіх державних реєстрів із Єдиним реєстром боржників. Таким чином, якщо боржник захоче продати будь-яке майно, наприклад, будинок або автомобіль, то нотаріус, який займається оформленням угоди купівлі-продажу, відразу побачить його в реєстрі боржників та відмовить йому в реєстрації угоди.

Таку норму закону хочуть впровадити як запобіжний захід. Адже є чимало боржників, які роками не розраховуються за своїми боргами. І задля того, щоб виконавча служба не могла стягнути з них майно в рахунок сплати боргу, багато хто намагається його продати та сховати отримані гроші. Якщо Верховна Рада ухвалить цей законопроєкт, то боржникам вже не вдасться приховувати свої статки у такий спосіб.

Якщо ж боржник і знайде можливість це зробити, така угода не матиме ніякої юридичної сили.

При цьому, не має значення, з якої причини громадянин потрапив до Єдиного реєстру боржників - підхід до всіх буде однаковий.

Разом із тим, до Реєстру не вноситимуть громадян, які мають заборгованість з аліментів, меншу за тримісячну суму призначених їм виплат.

Законопроєктом також передбачені випадки, за яких боржникам не відмовлять у вчиненні певних дій зі своїм автомобілем. Зокрема це:

перереєстрація, яка не передбачає відчуження ТЗ;

придбання чи отримання ТЗ в рахунок погашення боргу;

придбання авто відбувається за договором купівлі-продажу предмета забезпечувального обтяження;

безоплатна передача конфіскованого ТЗ.

Варто додати, що деяким українцям хочуть заборонити купувати автомобілі. У відповідному законопроєкті передбачається позбавлення права на покупку транспортного засобу громадян, які мають борги за житлово-комунальні послуги.

У законопроєкті уряду пропонується при реєстрації автомобіля в обов’язковому порядку здійснювати перевірки на предмет того, чи є покупець у Єдиному реєстрі боржників. У разі підтвердження інформації реєструвати транспортний засіб такій особі заборонять.

Крім того, банківські установи на вимогу судового виконавця повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту в відсотках, а після — накладати арешт на депозит та передавати ці гроші в рахунок погашення боргу.