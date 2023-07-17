Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 18 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Ярмаркова, 7Б-42.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

просп. Полтавський, 30/1;

вул. Вільної України, 7/2-26;

туп. Дарвіна, 3-17А;

пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;

пров. Леся Курбаса, 4.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Ланковий, 4-11/6;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-13;

пров. Подовжній, 1-6;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 62-111;

пров. Трудовий, 7/10;

просп. Свободи, 122/42;

вул. Квітки Цісик, 32-36А;

туп. 1-й Гайдамацький;

туп. 2-й Гайдамацький;

вул. Академіка Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Григорія Чуркіна;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

пров. Космічний;

вул. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

вул. Михайлівська;

пров. Михайлівський;

вул. Олександрійська;

пров. Паторжинського;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Пилипа Орлика;

туп. Самійлівський;

пров. Самійлівський;

вул. Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;

вул. Правобережна, 47-47А;

пров. Правобережний, 1А-20;

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;

вул. Східна, 2/3-14/22;

вул. Чорних Запорожців, 12-20;

вул. Шкільна, 1-11/9;

пров. Вагонобудівний, 2/34-22;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3-10;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

вул. Ліщинова, 1А-46;

пров. Паторжинського, 1-12;

вул. Чорноморська, 1/9-24/35.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

пров. Полтавський, 108;

просп. Полтавський, 13-106;

пров. Микити Клєцкова, 28А-47.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Барвінкова, 60, 68;

вул. Броніслава Урбанського, 15-34;

вул. Бузкова, 1-56;

вул. Данила Галицького, 46-60;

вул. Михайла Грушевського, 3-7;

вул. Підводника Коваленка, 4;

вул. Рокитнянська, 2Е-38;

вул. Якова Петруся, 25-80/2;

пров. Якова Петруся.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Олексія Древаля, 39-78.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з виконанням робіт з розчищення трас ПЛ: