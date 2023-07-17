Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 18 липня енергетики проводитимуть планові роботи

У вівторок, 18 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Ярмаркова, 7Б-42.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • просп. Полтавський, 30/1;
  • вул. Вільної України, 7/2-26;
  • туп. Дарвіна, 3-17А;
  • пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;
  • пров. Леся Курбаса, 4.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Ланковий, 4-11/6;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • вул. Новокагамлицька, 12;
  • пров. Оксани Мешко, 3-13;
  • пров. Подовжній, 1-6;
  • вул. Подовжня, 14-23;
  • вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
  • пров. Трудовий, 7/10;
  • просп. Свободи, 122/42;
  • вул. Квітки Цісик, 32-36А;
  • туп. 1-й Гайдамацький;
  • туп. 2-й Гайдамацький;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • пров. Вагонобудівний;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • пров. Космічний;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Михайлівська;
  • пров. Михайлівський;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. Пилипа Орлика;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • туп. Самійлівський;
  • пров. Самійлівський;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
  • вул. Правобережна, 47-47А;
  • пров. Правобережний, 1А-20;
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
  • вул. Східна, 2/3-14/22;
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20;
  • вул. Шкільна, 1-11/9;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. Івана Миколайчука, 3-10;
  • вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • пров. Паторжинського, 1-12;
  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23;
  • пров. Полтавський, 108;
  • просп. Полтавський, 13-106;
  • пров. Микити Клєцкова, 28А-47.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Барвінкова, 60, 68;
  • вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
  • вул. Бузкова, 1-56;
  • вул. Данила Галицького, 46-60;
  • вул. Михайла Грушевського, 3-7;
  • вул. Підводника Коваленка, 4;
  • вул. Рокитнянська, 2Е-38;
  • вул. Якова Петруся, 25-80/2;
  • пров. Якова Петруся.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Олексія Древаля, 39-78.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з виконанням робіт з розчищення трас ПЛ:

  • с. Потоки.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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