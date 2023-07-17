Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 18 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 18 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- просп. Полтавський, 30/1;
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Дарвіна, 3-17А;
- пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;
- пров. Леся Курбаса, 4.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 12;
- пров. Оксани Мешко, 3-13;
- пров. Подовжній, 1-6;
- вул. Подовжня, 14-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
- пров. Трудовий, 7/10;
- просп. Свободи, 122/42;
- вул. Квітки Цісик, 32-36А;
- туп. 1-й Гайдамацький;
- туп. 2-й Гайдамацький;
- вул. Академіка Герасимовича;
- пров. Вагонобудівний;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Григорія Чуркіна;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- пров. Космічний;
- вул. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- вул. Михайлівська;
- пров. Михайлівський;
- вул. Олександрійська;
- пров. Паторжинського;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Пилипа Орлика;
- туп. Самійлівський;
- пров. Самійлівський;
- вул. Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Правобережна, 47-47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Чорних Запорожців, 12-20;
- вул. Шкільна, 1-11/9;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3-10;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 108;
- просп. Полтавський, 13-106;
- пров. Микити Клєцкова, 28А-47.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Барвінкова, 60, 68;
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
- вул. Бузкова, 1-56;
- вул. Данила Галицького, 46-60;
- вул. Михайла Грушевського, 3-7;
- вул. Підводника Коваленка, 4;
- вул. Рокитнянська, 2Е-38;
- вул. Якова Петруся, 25-80/2;
- пров. Якова Петруся.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Олексія Древаля, 39-78.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з виконанням робіт з розчищення трас ПЛ: