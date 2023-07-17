«Гідний син козацької Полтавщини»: у Кременчуці попрощалися з солдатом Ярославом Отроком

17 липня у Кременчуці попрощалися з 22-річним військовослужбовцем Ярославом Отроком з позивним «Фірст». Юнак служив у полку «Азов» і загинув під час теракту з боку російської армії в Оленівці 29 липня.
Провести в останню путь Ярослава у Міському палаці культури зібрались його друзі, рідні, побратими та всі, хто був і з ним знайомим. Віддати шану вони змогли майже через рік після російської атаки на Оленівку.
Ярослав вступив у полк «Азов» у 18 років. Воїн обороняв Маріуполь із перших днів повномасштабного вторгнення та до наказу про вихід з Азовсталі.
Юнаки познайомилися після Революції гідності.
Він каже, що окрім бойового позивного «Фірст» Ярослава також називали «Велесом» через місце роботи солдата.
У сторіз Ярослав опублікував відео, де йшов по залізничній колії зі зброєю в руках.
Загиблий воїн за всі свої справи брався з натхненням, згадує Владислав.
— Якщо знаєте, мурал «Погляд», який присвячений військовим — він теж долучався до його створення. Я думаю, що він теж достоїн такого муралу в Кременчуці, а можливо навіть і вулиці, — каже пластун.
Керівник ГО «Навчально-тренувальний центр 12» Ярослав Панасков каже, що Ярослава знав 7 років. Воїн ще змалку потрапив до ЦК «Азов», виріс там і потрапив на війну, зазначає товариш.
— Не дивлячись на свій юний вік, він був відповідальним. Це була людина, яка виросла у важкому оточенні. Яка задача йому нарізалась — він все виконував. Наша задача — пам’ятати про нього. У нього не залишилось дітей, лише пам’ять, і ми маємо цю пам’ять пронести, щоб про нього пам’ятали наші діти та діти наших дітей, — розповідає Ярослав.
Як розповідає штаб-сержанта бригади «Азов» Едуард Юрченко, Ярослав усе своє життя присвятив служінню Україні — з підліткового віку він брав активну участь у політичному та громадському активізмі.
Під час прощання у залі Міського палацу побратими виконали молитву українського націоналіста. Живим коридором Ярослава провели в останню путь. Поховали Героя на Алеї Слави на Свіштовському кладовищі.
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