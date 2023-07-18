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Надзвичайні новини, Полтавщина

З Кременчуцького водосховища поліція вилучила близько 500 метрів браконьєрських сіток

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 202

 

На двох порушників правил навігації на воді склали адміністративні матеріали

15-16 липня працівники сектору поліцейської діяльності на воді в акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища вилучили з водойми близько 500 метрів браконьєрських сіток зі свіжовиловленою рибою. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Протягом двох днів водні поліціянти проводили патрулювання Кременчуцького району у межах населених пунктів Святилівка, Бугаївка, Шушвалівка, Мозоліївка, Жовніно та Вереміївка.

 

За словами начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитра Кисличенка, вилучені з водойми 10 браконьєрських сіток опечатані бирками та передані для подальшого знищення, про що складено відповідний акт. Жива риба частково випущена до водойми.

— Крім того, поліцейські припинили правопорушення у сфері судноплавства. На двох порушників складено постанову за ч. 1 ст. 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення, — зазначив він.

Загалом від початку дії воєнного стану водні поліціянти склали 110 адміністративних матеріалів за порушення правил навігації на воді.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: браконьєри сітки рибоохоронний патруль поліція порушники протокол ст. 117 КУпАП поліція Полтавщини Кременчуцьке водосховище
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