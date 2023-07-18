З Кременчуцького водосховища поліція вилучила близько 500 метрів браконьєрських сіток

15-16 липня працівники сектору поліцейської діяльності на воді в акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища вилучили з водойми близько 500 метрів браконьєрських сіток зі свіжовиловленою рибою. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Протягом двох днів водні поліціянти проводили патрулювання Кременчуцького району у межах населених пунктів Святилівка, Бугаївка, Шушвалівка, Мозоліївка, Жовніно та Вереміївка.
За словами начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитра Кисличенка, вилучені з водойми 10 браконьєрських сіток опечатані бирками та передані для подальшого знищення, про що складено відповідний акт. Жива риба частково випущена до водойми.
Загалом від початку дії воєнного стану водні поліціянти склали 110 адміністративних матеріалів за порушення правил навігації на воді.
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