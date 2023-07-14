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У Кременчуцькому районі затримали рибалку-браконьєра

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 164

 

Чоловіка можуть засудити до восьми років позбавлення волі

13 липня, приблизно о 8.00, неподалік села Бугаївка, Градизької громади Кременчуцького району, на березі ставка одного із підприємств рибгоспу правоохоронці затримали браконьєра. Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини.

У 56-річного місцевого чоловіка виявили 10 сіток загальною довжиною 600 метрів та 40 кілограмів ймовірно викраденої свіжовиловленої риби. У рибалки також був гумовий човен.

Наразі відкрито кримінальне провадження та вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.

Рибалці загрожує максимальне покарання — до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: рибалка риба браконьєри
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