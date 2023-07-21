Дві юнки з Лубенщини попутками встигли доїхати до Київа, доки їх знайшла поліція

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 222

21 липня з села Піски Лубенської тергромади зникли дві дівчини — 15 та 17 років. За допомогою до поліції звернулася їхня мама.

Як повідомили у пресслужбі поліції, за інформацією рідних, дівчата пішли з дому близько 6.00 та не повернулися. Отримавши повідомлення, на пошуки дітей орієнтували максимальну кількість особового складу поліції Лубенщини та сусідніх районів. І вже за годину активних пошуків місцезнаходження дівчат встановили. Вони перебували в столиці.

— У ході проведення першочергових оперативних та слідчих заходів нам вдалося зібрати необхідну інформацію, що допомогла похвилинно відтворити весь маршрут руху дівчат та транспортний засіб, на якому вони пересувалися. Виявилося, що сестри попутним автомобілем доїхали до Києва, про що ми повідомили колег із сусідньої області. Завдяки камерам відеоспостереження поліцейським Київщини вдалося визначити місце знаходження зниклих сестер. Наразі ювенальні поліцейські Лубенського райвідділу поліції разом з матір’ю повертають дівчат додому, — розповів Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції.

Причини та обставини цієї події вивчають працівники ювенальної превенції.