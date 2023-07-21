Дві юнки з Лубенщини попутками встигли доїхати до Київа, доки їх знайшла поліція

21 липня з села Піски Лубенської тергромади зникли дві дівчини — 15 та 17 років. За допомогою до поліції звернулася їхня мама.
Як повідомили у пресслужбі поліції, за інформацією рідних, дівчата пішли з дому близько 6.00 та не повернулися. Отримавши повідомлення, на пошуки дітей орієнтували максимальну кількість особового складу поліції Лубенщини та сусідніх районів. І вже за годину активних пошуків місцезнаходження дівчат встановили. Вони перебували в столиці.
Причини та обставини цієї події вивчають працівники ювенальної превенції.
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