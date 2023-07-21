На Полтавщині можуть застосовувати графіки аварійних відключень світла

З 21 липня по 6 серпня у Полтавській області можуть застосовувати графіки аварійних відключень електрики. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
На цей період планують вивести в аварійний ремонт магістральної повітряної лінії 330 кВ у Центральному регіоні Об’єднаної енергосистеми України.
Додають, що через численні пошкодження електромереж внаслідок обстрілів російських окупантів, через ремонт та вірогідних додаткових аварійних відключень, можливе зниження напруги у магістральних та розподільчих мережах Північного регіону ОЕС України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.