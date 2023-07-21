На Полтавщині можуть застосовувати графіки аварійних відключень світла

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З 21 липня по 6 серпня у Полтавській області можуть застосовувати графіки аварійних відключень електрики. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

На цей період планують вивести в аварійний ремонт магістральної повітряної лінії 330 кВ у Центральному регіоні Об’єднаної енергосистеми України.

Додають, що через численні пошкодження електромереж внаслідок обстрілів російських окупантів, через ремонт та вірогідних додаткових аварійних відключень, можливе зниження напруги у магістральних та розподільчих мережах Північного регіону ОЕС України.