До табору «Артек Закарпаття» змогли поїхати лише троє дітей з Кременчука

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 585

Одна дитина з малозабезпеченої сім'ї та дві — з родин загиблих військовослужбовців. Більше путівок поки що немає

До кінця 2023 року діти з малозабезпечених сімей, родин загиблих військовослужбовців, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть безкоштовно поїхати у дитячий табір «Артек Закарпаття». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у департаменті у справах сімей та дітей.

У департаменті не володіють інформацією, яка вартість путівки, бо їх закупили за гроші державного бюджету. А потім по розподілу надали у Полтавську область, після цього — на Кременчуцьку громаду.

Кременчук отримав три путівки. Тож троє дітей віком від 7 до 17 років з нашого міста безкоштовно поїхали в «Артек Закарпаття» на зміну з 20 липня по 9 серпня: одна — з малозабезпеченої сім'ї та дві — з родин загиблих військовослужбовців.

Скільки дітей зможуть поїхати у табір у наступні зміни, залежатиме від того, яку кількість путівок область перерозподілить саме на наше місто. Але у департаменті у справах сімей та дітей говорять, що на одну зміну можуть надати до 5 путівок.

За детальною інформацією звертайтесь до департаменту у справах сімей та дітей за номером телефону: 068-897-97-32.