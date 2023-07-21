Усі сховища у Кременчуцькому районі мають облаштувати до нового року

Усі 652 бомбосховища, які розташовані у Кременчуцькому районі, мають облаштувати до нового року.
Про це повідомив керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік 20 липня.
За його словами, на сьогодні 10% від загальної кількості сховищ в районі не відповідають вимогам. Наразі в укриттях тривають ремонтні роботи.
Раніше заступник голови КРВА Артем Даценко розповідав, що 29 непридатних до використання захисних споруд у Кременчуці та в Глобиному мають відремонтувати до 30 липня.
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