Усі сховища у Кременчуцькому районі мають облаштувати до нового року

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 219

Усі 652 бомбосховища, які розташовані у Кременчуцькому районі, мають облаштувати до нового року.

Про це повідомив керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік 20 липня.

За його словами, на сьогодні 10% від загальної кількості сховищ в районі не відповідають вимогам. Наразі в укриттях тривають ремонтні роботи.

Раніше заступник голови КРВА Артем Даценко розповідав, що 29 непридатних до використання захисних споруд у Кременчуці та в Глобиному мають відремонтувати до 30 липня.