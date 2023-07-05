Із 652 захисних споруд Кременчуччини лише 65 не готові до прийому людей

Наразі у двох громадах району тривають роботи щодо підготовки додаткових 18 захисних споруд
У понеділок на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглядалося питання щодо стану захисних споруд на території Кременчуцького району. З 652 захисних споруд на Кременчуччині лише 65 не готові до прийому людей.
Про це сьогодні на брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Артем Даценко також повідомив, що у районі закінчується ремонт та найближчого часу будуть готові до прийому людей 18 нових захисних споруд. З них 12 — у Кременчуці, та 6 — у Піщанській територіальній громаді.
Нагадаємо, на Полтавщині у червні рятувальники, поліція та представники органів місцевого самоврядування проводили обстеження захисних споруд на їх доступність, готовність до використання за призначенням та оснащеність спеціальним майном. За 5 днів 50 оперативних груп перевірили всі 2460 укриттів. З них 20% визнали непридатними до прийому людей. Про це повідомляла Полтавська ОВА.
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