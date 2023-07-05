Із 652 захисних споруд Кременчуччини лише 65 не готові до прийому людей

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У понеділок на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглядалося питання щодо стану захисних споруд на території Кременчуцького району. З 652 захисних споруд на Кременчуччині лише 65 не готові до прийому людей.

Про це сьогодні на брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

— Це 10% від загальної чисельності захисних споруд. 29 з них знаходяться на території Кременчука та Глобине. До 30 липня всі вони мають бути відремонтовані, — зазначив він.

Артем Даценко також повідомив, що у районі закінчується ремонт та найближчого часу будуть готові до прийому людей 18 нових захисних споруд. З них 12 — у Кременчуці, та 6 — у Піщанській територіальній громаді.

Нагадаємо, на Полтавщині у червні рятувальники, поліція та представники органів місцевого самоврядування проводили обстеження захисних споруд на їх доступність, готовність до використання за призначенням та оснащеність спеціальним майном. За 5 днів 50 оперативних груп перевірили всі 2460 укриттів. З них 20% визнали непридатними до прийому людей. Про це повідомляла Полтавська ОВА.