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На Полтавщині поліція вилучила вибуховий боєприпас у жителя Миргородського району

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 133

 

Вибухонебезпечний предмет вилучили під час санкціонованого обшуку

Працівники відділення № 3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції виявили запал та корпус боєприпасу на території домогосподарства 51-річного жителя Білоцерківської територіальної громади. Чоловікові вручили підозру у придбанні та зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

За словами т. в. о. начальника відділення поліції № 3 Олександра Сахна, елементи вибухонебезпечного предмета вилучили під час санкціонованого обшуку.

— Слідчі та спеціалісти-криміналісти вилучили ударно-дистанційний запал та корпус ручної осколкової гранати. За висновком судової експертизи, ці елементи належать до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів). Слідчі, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, вручили фігуранту підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, — зазначив він.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Поліція вживає оперативно-розшукових заходів щодо встановлення походження боєприпасу та осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини вибухонебезпечні предмети Миргородщина
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