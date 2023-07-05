На Полтавщині поліція вилучила вибуховий боєприпас у жителя Миргородського району

Працівники відділення № 3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції виявили запал та корпус боєприпасу на території домогосподарства 51-річного жителя Білоцерківської територіальної громади. Чоловікові вручили підозру у придбанні та зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.
За словами т. в. о. начальника відділення поліції № 3 Олександра Сахна, елементи вибухонебезпечного предмета вилучили під час санкціонованого обшуку.
У кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Поліція вживає оперативно-розшукових заходів щодо встановлення походження боєприпасу та осіб, причетних до незаконного обігу зброї.
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