Діти з малозабезпечених сімей можуть безкоштовно отримати путівки у табір «Артек Закарпаття»

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Діти мають бути зареєстровані на територіях Кременчуцької громади

Діти з малозабезпечених сімей від 7 до 17 років, які зареєстровані на територіях Кременчуцької громади (Кременчук, села Потоки, Соснівка, Придніпрянське, Мала Кохнівка), мають можливість безкоштовно отримати путівки у дитячий табір «Артек Закарпаття» . Про це сповістила пресслужба мерії нашого міста.

Зміна триватиме з 20 липня по 9 серпня (21 день).

Зверніть увагу, що оплата дороги до табору здійснюється батьками самостійно за власний рахунок.

Як дістатися до табору?

Від залізничного вокзалу міста Свалява йдуть рейсові маршрутні автобуси до села Березники. Зупинка на повороті, де є вказівник на «Артек Закарпаття».

Для проїзду особистим автотранспортом: Закарпатська область, Хустський район, с. Березники, вул. Без назви, 1, поворот з траси – вказівник на «Артек Закарпаття».

За детальною інформацією звертайтесь до департаменту у справах сімей та дітей за номером телефону: 068-897-97-32.