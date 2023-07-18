Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 19 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

туп. 1-й Гайдамацький;

туп. 2-й Гайдамацький;

вул. Академіка Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Григорія Чуркіна;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

пров. Космічний;

вул. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

вул. Михайлівська;

пров. Михайлівський;

вул. Олександрійська;

пров. Паторжинського;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Пилипа Орлика;

туп. Самойлівський;

пров. Самойлівський;

пр. Самойлівський;

вул. Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Чумацький Шлях.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Вагонобудівний;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

вул. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

пров. Паторжинського;

вул. Чорноморська;

пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;

вул. Правобережна, 47-47А;

пров. Правобережний, 1А-20;

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;

вул. Східна, 2/3-14/22;

вул. Чорних Запорожців, 12-20;

вул. Шкільна, 1-11/9;

пров. Ланковий, 4-11/6;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-13;

пров. Подовжній, 1-6;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 62-111;

пров. Трудовий, 7/10.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;

вул. Новокагамлицька, 3-26;

туп. Новокагамлицький, 2, 4;

пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;

вул. Гайдамацька, 1-14;

вул. Кавалерійська, 15А-17А;

вул. Остапа Вишні, 4-29/38;

пров. Остапа Вишні, 1;

вул. Сергія Єфремова, 3-27;

пров. Шкільний, 20-24/27;

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

набер. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

пров. Полтавський, 108;

просп. Полтавський, 13-106;

пров. Микити Клєцкова, 3-37/10, 28А-47;

просп. Полтавський, 30/1;

вул. Вільної України, 7/2-26;

туп. Дарвіна, 3-17А;

пров. Леся Курбаса, 4;

пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;

вул. Шевченка, 102-140;

вул. Небесної Сотні, 98.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: