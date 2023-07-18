Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 19 липня енергетики проводитимуть планові роботи

У середу, 19 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • туп. 1-й Гайдамацький;
  • туп. 2-й Гайдамацький;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • пров. Вагонобудівний;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • пров. Космічний;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Михайлівська;
  • пров. Михайлівський;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. Пилипа Орлика;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • туп. Самойлівський;
  • пров. Самойлівський;
  • пр. Самойлівський;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Чумацький Шлях.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Вагонобудівний;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. Чорноморська;
  • пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
  • вул. Правобережна, 47-47А;
  • пров. Правобережний, 1А-20;
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
  • вул. Східна, 2/3-14/22;
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20;
  • вул. Шкільна, 1-11/9;
  • пров. Ланковий, 4-11/6;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • вул. Новокагамлицька, 12;
  • пров. Оксани Мешко, 3-13;
  • пров. Подовжній, 1-6;
  • вул. Подовжня, 14-23;
  • вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
  • пров. Трудовий, 7/10.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
  • вул. Новокагамлицька, 3-26;
  • туп. Новокагамлицький, 2, 4;
  • пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;
  • вул. Гайдамацька, 1-14;
  • вул. Кавалерійська, 15А-17А;
  • вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
  • пров. Остапа Вишні, 1;
  • вул. Сергія Єфремова, 3-27;
  • пров. Шкільний, 20-24/27;
  • вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
  • набер. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
  • пров. Мирний, 28;
  • пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23;
  • пров. Полтавський, 108;
  • просп. Полтавський, 13-106;
  • пров. Микити Клєцкова, 3-37/10, 28А-47;
  • просп. Полтавський, 30/1;
  • вул. Вільної України, 7/2-26;
  • туп. Дарвіна, 3-17А;
  • пров. Леся Курбаса, 4;
  • пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;
  • вул. Шевченка, 102-140;
  • вул. Небесної Сотні, 98.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Солов'їна, 10;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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