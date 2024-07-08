Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

На Полтавщині військовий самовільно залишив частину: який вирок виніс суд

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 0

Обвинувачений стверджував, що покинув частину через те, що хотів зустрітись з сином, якого не бачив 5 років

Зіньківський районний суд визнав винним військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Військового не було на службі протягом 2 місяців. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 5 липня.

Вказано, що військовий не намагався повернутися у частину, не звертався до правоохоронців, держорганів, хоча мав можливість. 

Чоловік визнав себе винним і розповів, що він не бачив свого сина 5 років, «останній був проїздом, тому він без дозволу покинув військову частину, відпустки йому не надали офіційно, назад у частину не повернувся, ніяких доказів поважності причини відсутності у частині до 09.05.2024 року немає», йдеться у вироку. 

Обвинуваченого затримали вдома, чоловік стверджував, що «бажає продовжити проходити військову службу, каявся, просив суворо не карати».

Військовий отримав вирок у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у територіальному центрі комплектування розповідали, що військові, які самовільно залишили частину та з певних причин не повертаються до свого підрозділу, можуть звернутися до найближчого органу військової служби правопорядку. 

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці суд виніс вирок військовому, який двічі лишив місце служби

0
Автор: Телеграф Джерело фото: centreua.org
Теги: військовий суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх