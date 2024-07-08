На Полтавщині військовий самовільно залишив частину: який вирок виніс суд

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 0

Обвинувачений стверджував, що покинув частину через те, що хотів зустрітись з сином, якого не бачив 5 років

Зіньківський районний суд визнав винним військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Військового не було на службі протягом 2 місяців. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 5 липня.

Вказано, що військовий не намагався повернутися у частину, не звертався до правоохоронців, держорганів, хоча мав можливість.

Чоловік визнав себе винним і розповів, що він не бачив свого сина 5 років, «останній був проїздом, тому він без дозволу покинув військову частину, відпустки йому не надали офіційно, назад у частину не повернувся, ніяких доказів поважності причини відсутності у частині до 09.05.2024 року немає», йдеться у вироку.

Обвинуваченого затримали вдома, чоловік стверджував, що «бажає продовжити проходити військову службу, каявся, просив суворо не карати».

Військовий отримав вирок у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у територіальному центрі комплектування розповідали, що військові, які самовільно залишили частину та з певних причин не повертаються до свого підрозділу, можуть звернутися до найближчого органу військової служби правопорядку.