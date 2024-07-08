Чи готовий Кременчук прийняти пацієнтів з «Охматдиту» у разі потреби: відповідь влади

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 1 068

Кременчуцька дитяча лікарня може прийняти пацієнтів з лікарні «Охматдиту» у разі потреби. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 8 липня, відповідаючи на питання журналістів.

— Ми готові співпрацювати з Міністерством охорони здоров’я з приводу переміщення частини пацієнтів до нашої дитячої лікарні, — сказав міський голова.



