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Чи готовий Кременчук прийняти пацієнтів з «Охматдиту» у разі потреби: відповідь влади

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 1 068

Російська армія вдарила ракетою по дитячій лікарні у Києві

Кременчуцька дитяча лікарня може прийняти пацієнтів з лікарні «Охматдиту» у разі потреби. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 8 липня, відповідаючи на питання журналістів. 

— Ми готові співпрацювати з Міністерством охорони здоров’я з приводу переміщення частини пацієнтів до нашої дитячої лікарні, — сказав міський голова.


Російська масована атака та влучання у лікарню «Охматдит»: коротко

8 липня російська армія вдарила по Україні понад 40 ракетами різних типів. Внаслідок масованої атаки пошкодились житлові будинки, інфраструктура, медзаклади та об’єкти промисловості у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Слов’янську та Краматорську. Російська армія також влучила і в дитячу лікарню «Охматдит», що розташована в столиці країни. 

Відомо, що є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі, також пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу розповіли на Суспільному.


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Автор: Телеграф Джерело фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Теги: російська армія обстріли Київ
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