Чи готовий Кременчук прийняти пацієнтів з «Охматдиту» у разі потреби: відповідь влади

Кременчуцька дитяча лікарня може прийняти пацієнтів з лікарні «Охматдиту» у разі потреби. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 8 липня, відповідаючи на питання журналістів.
8 липня російська армія вдарила по Україні понад 40 ракетами різних типів. Внаслідок масованої атаки пошкодились житлові будинки, інфраструктура, медзаклади та об’єкти промисловості у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Слов’янську та Краматорську. Російська армія також влучила і в дитячу лікарню «Охматдит», що розташована в столиці країни.
Відомо, що є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі, також пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу розповіли на Суспільному.
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