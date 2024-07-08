На Полтавщині під час жнив сталися дві пожежі на полях — ДСНС

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 166

На Полтавщині нещодавно сталися дві пожежі на полях під час збирання урожаю. Про це під час брифінгу відзвітував заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Володимир Гришанін.

За його словами, у Лубенському районі згоріли пожнивні залишки на площі 0,5 га, а в Новосанжарській громаді Полтавського району вигоріло 0,25 га жита на приватному полі.

Також із початку року три пожежі сталися у місцях переробки та зберігання зерна.

— Пожежі відбулися в першому кварталі поточного року. Дві — в Полтавському районі, одна — в Миргородському. Було знищено 5 тонн зерна кукурудзи, 1,5 тонни насіння соняшнику. Також було пошкоджено понад 22 тонни зерна кукурудзи й соняшнику, зерносховище, дві сушарки та електродвигун, — розповів Володимир Гришанін.

Також надзвичайник наголосив на необхідності дотримуватися правил пожежної безпеки під час збирання ранніх зернових культур.

Окрім цього, співробітники ДСНС періодично здійснюють обстеження елеваторів та хлібоприймальних підприємств щодо дотримання вимог пожежної та технічної безпеки.

— За результатами проведення обстежень масивів зернових культур та об’єктів переробки й зберігання зерна цьогоріч інспекторами складено 33 протоколи про адміністративні правопорушення, — наголосив Володимир Гришанін.

Нагадаємо, на Полтавщині у зв'язку із високою температурою повітря оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також лише за суботу, 6 липня, рятувальники області загасили 14 пожеж у природі.



