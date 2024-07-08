На Полтавщині під час жнив сталися дві пожежі на полях — ДСНС

На Полтавщині нещодавно сталися дві пожежі на полях під час збирання урожаю. Про це під час брифінгу відзвітував заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Володимир Гришанін.
За його словами, у Лубенському районі згоріли пожнивні залишки на площі 0,5 га, а в Новосанжарській громаді Полтавського району вигоріло 0,25 га жита на приватному полі.
Також із початку року три пожежі сталися у місцях переробки та зберігання зерна.
Також надзвичайник наголосив на необхідності дотримуватися правил пожежної безпеки під час збирання ранніх зернових культур.
Окрім цього, співробітники ДСНС періодично здійснюють обстеження елеваторів та хлібоприймальних підприємств щодо дотримання вимог пожежної та технічної безпеки.
Нагадаємо, на Полтавщині у зв'язку із високою температурою повітря оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Також лише за суботу, 6 липня, рятувальники області загасили 14 пожеж у природі.
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