НЕК «Укренерго» повідомила про графіки погодинних відключень електроенергії на завтра, 9 липня

Заплановані зняття обмежень на енергопостачання для кожної області у конкретний день протягом найближчих двох тижнів скасовується через значний дефіцит потужності в енергосистемі країни та зростання споживання електроенергії під час спеки
НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 9 липня, графіки відключень електрики діятимуть для всіх регіонів України протягом усієї доби - з 00.00 до 24.00.
У пресслужбі «Укренерго» зазначають, що прогнозом національної енергокомпанії, з 5.00 до 14.00 обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, а з 16.00 до 22.00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.
Крім того, повідомляється, що з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.
У національній енергокомпанії повідомили, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря. Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.
Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
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