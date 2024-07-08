Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

НЕК «Укренерго» повідомила про графіки погодинних відключень електроенергії на завтра, 9 липня

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 354

 

Заплановані зняття обмежень на енергопостачання для кожної області у конкретний день протягом найближчих двох тижнів скасовується через значний дефіцит потужності в енергосистемі країни та зростання споживання електроенергії під час спеки

НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 9 липня, графіки відключень електрики діятимуть для всіх регіонів України протягом усієї доби - з 00.00 до 24.00.
У пресслужбі «Укренерго» зазначають, що прогнозом національної енергокомпанії, з 5.00 до 14.00 обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, а з 16.00 до 22.00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

 

Крім того, повідомляється, що з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.

- Нагадуємо, планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів. Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, «Укренерго» скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні, - зазначили в НЕК «Укренерго».

У національній енергокомпанії повідомили, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря. Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

1
Автор: Віктор Крук
Теги: відключення електроенергії відключення світла графік відключень погодинні відключення Укренерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх