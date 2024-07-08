НЕК «Укренерго» повідомила про графіки погодинних відключень електроенергії на завтра, 9 липня

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 354

Заплановані зняття обмежень на енергопостачання для кожної області у конкретний день протягом найближчих двох тижнів скасовується через значний дефіцит потужності в енергосистемі країни та зростання споживання електроенергії під час спеки

НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 9 липня, графіки відключень електрики діятимуть для всіх регіонів України протягом усієї доби - з 00.00 до 24.00.

У пресслужбі «Укренерго» зазначають, що прогнозом національної енергокомпанії, з 5.00 до 14.00 обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, а з 16.00 до 22.00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

Крім того, повідомляється, що з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.

- Нагадуємо, планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів. Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, «Укренерго» скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні, - зазначили в НЕК «Укренерго».

У національній енергокомпанії повідомили, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря. Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».