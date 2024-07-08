Де у Кременчуці у вівторок протягом дня вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 9 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Академіка Маслова, 24;

вул. Івана Мазепи, 8Б, 15. З 8.00 до 17.00 вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А-38/19;

вул. Ливарна, 1А-10;

вул. Володимира Івасюка, 1-12А;

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

пров. Ливарний, 3-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Михайла Драгоманова, 40-103/4;

пров. Мирний, 3-5;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

пров. Бакинський, 9-12;

пров. Бар'єрний, 7-12;

пров. Західний, 11, 12, 14;

пров. Квітневий, 1-10;

вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;

вул. Космічна, 7А-20;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садковський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

вул. Джерельна, 16, 18;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Небесної Сотні, 2;

вул. Українська, 5;

вул. Шевченка, 11, 13. З 6.00 до 18.00 вул. Білецьківська, 1-34. Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» повідомили, що завтра, 9 липня, графіки відключень електрики діятимуть для всіх регіонів України протягом усієї доби - з 00.00 до 24.00.

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