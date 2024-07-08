У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік відключень електроенергії на 9 липня

ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень електроенергії на завтра, 9 липня.
Вони діятимуть:
з 00.00 до 5.00, з 14.00 до 16.00, з 22.00 до 24.00 - графік В3
з 5.00 до 14.00 - графік B2
з 16.00 до 22.00 - графік B4
Зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.
Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» розповіли, що графік відключень 9 липня діятиме протягом всього дня — з 00.00 до 24.00.
«Кременчуцький Телеграф» також повідомив, де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло.
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