У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік відключень електроенергії на 9 липня

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ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень електроенергії на завтра, 9 липня.

Вони діятимуть:

з 00.00 до 5.00, з 14.00 до 16.00, з 22.00 до 24.00 - графік В3

з 5.00 до 14.00 - графік B2

з 16.00 до 22.00 - графік B4

Зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» розповіли, що графік відключень 9 липня діятиме протягом всього дня — з 00.00 до 24.00.

«Кременчуцький Телеграф» також повідомив, де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло.