«Є побоювання, що опалення і освітлення взагалі може не бути». Малецький про роботу шкіл взимку

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 958 Коментарів: 1

У Кременчуці підготували листи, у яких проситимуть партнерів допомогти з закупівлею генераторів для шкіл

За словами міського голови Віталія Малецького, Кременчук має фінансування на оплату опалення та електропостачання у заклади освіти, але міська влада побоюється, що цього «взагалі може не бути». Про це він повідомив під час засідання виконавчого комітету 8 липня.

— Школи все одно будуть опалюватися, тому що там треба підтримувати температуру, щоб не розмерзла вся система опалення. Тут питання не в фінансуванні. […] Проблема у тому, щоб забезпечити школи електроенергією і теплом, коли не буде стабільного електроживлення певний час. […] Ми підготували листи на наших партнерів, просимо допомогти нам з генераторами для шкіл, — сказав Малецький.

Нагадаємо, 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня. Можливо, що діти навчатимуться у суботу і матимуть 56 діб канікул взимку.