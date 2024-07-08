«Є побоювання, що опалення і освітлення взагалі може не бути». Малецький про роботу шкіл взимку

У Кременчуці підготували листи, у яких проситимуть партнерів допомогти з закупівлею генераторів для шкіл
За словами міського голови Віталія Малецького, Кременчук має фінансування на оплату опалення та електропостачання у заклади освіти, але міська влада побоюється, що цього «взагалі може не бути». Про це він повідомив під час засідання виконавчого комітету 8 липня.
Нагадаємо, 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня. Можливо, що діти навчатимуться у суботу і матимуть 56 діб канікул взимку.
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