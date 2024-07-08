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Надзвичайні новини, Полтавщина

У лісі на Полтавщині знайшли тіло 82-річного чоловіка, якого розшукували з 28 червня

Сьогодні, 20:55 Переглядів: 231

 

Мешканець села Мала Перещепина Анатолій Пономаренко зранку пішов з дому та не повернувся

У лісі поблизу села Мала Перещепина Полтавського району знайшли тіло невідомого чоловіка. Поліцейські встановили, що загиблим є 82-річний чоловік, який 28 червня пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Учора, 6 липня, близько 18.00 до відділення № 3 (селище Нові Санжари) надійшло повідомлення від громадян, що у лісовому масиві поблизу села Мала Перещепина виявили чоловіка без ознак життя.

— На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти та судово-медичний експерт. Поліцейські встановили особу померлого. Ним виявися 82-річний місцевий мешканець, який із 28 червня перебував у розшуку як безвісти зниклий. Для встановлення причин смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Досудове розслідування триває, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.


ПО ТЕМІ:

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Анатолія Пономаренка

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Автор: Віктор Крук
Теги: зниклий безвісти померлий поліція Полтавщини
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