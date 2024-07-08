У лісі на Полтавщині знайшли тіло 82-річного чоловіка, якого розшукували з 28 червня

У лісі поблизу села Мала Перещепина Полтавського району знайшли тіло невідомого чоловіка. Поліцейські встановили, що загиблим є 82-річний чоловік, який 28 червня пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Учора, 6 липня, близько 18.00 до відділення № 3 (селище Нові Санжари) надійшло повідомлення від громадян, що у лісовому масиві поблизу села Мала Перещепина виявили чоловіка без ознак життя.
Нагадаємо, раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.