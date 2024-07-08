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Термін оновлення облікових даних не продовжуватимуть — за тиждень це зробили півмільйона військовозобов’язаних

Сьогодні, 21:59 Переглядів: 144 Коментарів: 1

 

У Міноборони попередили українців, що часу на оновлення військово-облікових даних вже майже не залишилось

До 16 липня усі військовозобов’язані українці зобов’язані оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, додатку «Резерв+» або ЦНАПі. Цього вимагає новий закон про вдосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травня. На оновлення своїх облікових даних призовникам, військовозобов’язаним та резервістам відводилося 60 днів.

У разі ігнорування вимог закону військовозобов’язаній особі загрожує адміністративна відповідальність. Про це в етері телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, часу на оновлення своїх військово-облікових даних вже майже не залишилося. Тому в Міноборони радять із цим не затягувати. Термін, протягом якого військовозобов’язані мають стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані, спливає через тиждень — 16 липня.

Водночас Дмитро Лазуткін наголосив, що порушникам, які не виконають вимог закону, загрожує адміністративний штраф у розмірі щонайменше 17 тисяч гривень.

— Ті, хто не виконали норму закону, можуть отримати відповідний адміністративний штраф. І ми знаємо, що суми стартують від 17 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх за той час, який залишився все ж таки оновити свої дані. Найпростіше це зробити зараз у додатку. «Резерв+», — наголосив речник Міноборони.

Про те, що термін оновлення військово-облікових даних не буде продовжено після 17 липня «Українській правді» сьогодні розповів депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, після того, як закон про мобілізацію набув чинності деякі політики робили заяви та зареєстрували законопроєкт щодо продовження термінів оновлення військово-облікових даних, що почало «розхолоджувати деяких громадян». Федір Веніславський  назвав такі дії «непродуманими». 

— На сьогоднішній день комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні жодних проєктів нормативно-правових актів, законодавчих актів про продовження строку оновлення не приймав, і тому говорити про 17 липня, коли закінчиться 60-денний строк ми щось будемо приймати — я думаю, навряд чи це з точки зору фізичної можливості реально. Тому я закликаю всіх громадян долучитися до процесів оновлення своїх облікових персональних даних, — сказав він.

Напередодні з інформації Міноборони стало відомо, що за останній тиждень кількість громадян, що оновили свої військово-облікові дані перевищило півмільйона. Усього через ТЦК та СП, ЦНАП та «Резерв+» свої облікові дані оновили вже понад 3,2 млн українців.

 

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: військовий облік Міноборони військовозобов'язані оновлення ТЦК та СП
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Коментарі: 1

4 502
1
zzzzzz:
Сьогодні, 22:45

Але є ще медичні працівники ....і усі в одну чергу!


0 0

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