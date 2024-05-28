Як працює Кременчуцький РТЦК та чи можна записати на прийом в електронній черзі — Волков

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 140

На оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаним відвели два місяці з дня набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації № 3633-ІХ (18 травня). І цей строк минає 16-го липня.

Попри те, що наразі призовники, військовозобов’язані та резервісти мають можливість оновити свої облікові дані у ЦНАПі чи в електронному кабінеті (додаток «Резерв+»), деяким категоріям все одно потрібно особисто відвідати ТЦК. І ця категорія доволі велика. Якщо до них додати тих, хто приходить на оформлення відстрочок від призову та бронювання, то виникає питання, чи зможе Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у визначений термін прийняти усіх, кому це потрібно?

Відповідь на це питання «Кременчуцькому Телеграфу» надав начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в ексклюзивному інтерв’ю нашому виданню.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Хто може оновити свої облікові дані лише через ТЦК

За словами очільника Кременчуцького ТЦК та СП, військовозобов’язані, які не мають права на відстрочку від призову під час мобілізації, відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також обмежено придатні до військової служби мають оновити дані щодо стану свого здоров’я. Мається на увазі придатність до проходження військової служби. А зробити це можливо лише через особистий візит до ТЦК та отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) після уточнення облікових даних.

— Особисто в РТЦК та СП повинні з’явитися та оновити свої дані військовозобов’язані та резервісти, які не мають права на відстрочку, або ті, які раніше були визнані не придатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, — зазначив Мирослав Волков.



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Як працює Кременчуцький ТЦК та чи є черги

Раніше приймання відвідувачів у Кременчуцькому РТЦК та СП проводилося двічі на тиждень — у вівторок та четвер. Ми дізналися у керівника військового закладу чи змінився графік роботи ТЦК та, чи можна потрапити на прийом, записавшись в електронну чергу.

— Кременчуцький районний ТЦК та СП працює 7 днів на тиждень цілодобово — так, як це визначено постановою Кабінету міністрів. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Електронну чергу ми запровадили нещодавно, і вже близько 20% відвідувачів користується цим сервісом, — пояснив Мирослав Волков.

Записатися на відвідування Кременчуцького РТЦК можна в електронній черзі — сервіс працює в тестовому режимі

За його словами, ті, хто записався на прийом в електронній черзі, не завжди можуть потрапити до спеціаліста ТЦК у визначений час через об’єктивні причини. Це можуть бути повітряні тривоги, під час яких приймання відвідувачів припиняється й усім пропонується пройти в укриття.

Крім того, бувають й інші причини. Зокрема, інколи тих 15 хвилин, які відводяться на приймання одного відвідувача, не вистачає для розв'язання складних питань, пов’язаних з оформлення допомоги сім’ям загиблих чи пораненим. Через це також можуть бути певні затримки й час приймання посувається.

— Прошу відвідувачів ставитися до цього з розумінням. Проте, тих хто записався в електронну чергу, ми намагаємося приймати в пріоритетному порядку, — пояснив Мирослав Волков.

Готуючи матеріал, ми двічі відвідали Кременчуцький РТЦК та СП. У пятницю, 24 травня, зранку черги не було, а от у вівторок, 28 травня, у черзі перебувало близько двох десятків громадян. Втім, зранку була повітряна тривога, яка тривала майже годину, і це, звісно, сприяло створенню черги.

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Нагадаємо, записатися на відвідування Кременчуцького РТЦК можна в електронній черзі — сервіс працює в тестовому режимі. А 22 травня в Кременчуцькому ЦНАПі пройшло навчання адміністраторів закладу, в якому взяли участь представники Кременчуцького районного ТЦК. На ньому надали відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у військовозобовʼязаних під час оновлення персональних даних у ЦНАПі.