В Полтаві відбувся забіг памʼяті, на якому зібрали кошти для Полтавської тероборони

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26 травня в обласному центрі «Спорт для всіх» провели благодійний фізкультурно-оздоровчий забіг Spring Run, присвячений загиблим захисникам Полтавської тероборони. Про це повідомили на сторінці бригади в телеграм.

В заході взяли участь 500 осіб, з яких 150 — внутрішньо-переміщених осіб. Наймолодшому 3 роки, а найстаршому 78 років. Спортивний забіг проводився за участі КЗ «Ветеранський центр Полтава» та Батальйону Небайдужих

Кожен учасник отримав медаль фінішера. Організатори зібрали кошти на антену для РЕБ для підрозділу «Соловей» 116 окремої бригади ТРО.