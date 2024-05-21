Записатися на відвідування Кременчуцького РТЦК можна в електронній черзі – сервіс працює в тестовому режимі

В Україні запустили електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для оновлення даних. Сервіс вже працює у всіх ТЦК в тестовому режимі.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Вона зазначила, що швидко розгорнути електронний запис на прийом до ТЦК та СП вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic, що має досвід створення еЧерги для ЦНАПів.
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Для запису до еЧерги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.
Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням.
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Нагадаємо, 18 травня Міноборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+», завдяки якому військовозобов'язані українці можуть оновити свої дані без відвідування ТЦК та СП.
А «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи можуть військовозобов’язані оновити дані у місцевому ЦНАПі. Також ми писали, що при оновленні даних усім військовозобов'язаним у військовий квиток вклеюватимуть штрих-код
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