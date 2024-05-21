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Записатися на відвідування Кременчуцького РТЦК можна в електронній черзі – сервіс працює в тестовому режимі

Сьогодні, 21:15 Переглядів: 146

 

«Кременчуцький Телеграф» перевірив – сервіс працює і записатися можна хоч на завтра

В Україні запустили електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для оновлення даних. Сервіс вже працює у всіх ТЦК в тестовому режимі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

- Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час, – відзначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що швидко розгорнути електронний запис на прийом до ТЦК та СП вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic, що має досвід створення еЧерги для ЦНАПів.

Що потрібно буде вказувати в електронному кабінеті військовозобов'язаного — Міноборони

Для запису до еЧерги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням.

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Нагадаємо, 18 травня Міноборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+», завдяки якому військовозобов'язані українці можуть оновити свої дані без відвідування ТЦК та СП.

А «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи можуть військовозобов’язані оновити дані у місцевому ЦНАПі. Також ми писали, що при оновленні даних усім військовозобов'язаним у військовий квиток вклеюватимуть штрих-код

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП ТЦК військовозобов'язані військовий облік оновлення
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