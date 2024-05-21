Кременчужан запрошують до художньої галереї на відкриття двох виставок (афіша)

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Цієї п’ятниці, 24 травня, у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття двох виставок. Про це повідомляють працівники галереї.

На виставці «Конфігурації» будуть презентовані роботи учасників творчої спілки «Кременчуцька міська організація національної спілки художників України». Автори представлять свої графічні та живописні картини, а також композиції із текстильних матеріалів.

Також відкриється виставка творчих робіт студії образотворчого мистецтва для дітей та дорослих Вікторії Пиринської «Майстерня чудес».

Відкриються виставки у п'ятницю, 24 травня, о 15.00 у приміщенні Кременчуцької міської художньої галереї за адресою вул. Михайла Коцюбинського, 4.

Вхід на виставки безкоштовний.

Нагадаємо, вихованка студії образотворчого мистецтва для дітей та дорослих Вікторії Пиринської «Майстерня чудес» Яніна базавлук посіла друге місце у конкурсі на кращий дизайн поштової марки «Сила Доброчесності». Із малюнком юної художниці надрукували конверт, який минулого тижня урочисто погасили у приміщенні головного поштамту Кременчука.