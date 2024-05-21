Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують до художньої галереї на відкриття двох виставок (афіша)

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 95

 

Вхід на виставки безкоштовний

Цієї п’ятниці, 24 травня, у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття двох виставок. Про це повідомляють працівники галереї.

На виставці «Конфігурації» будуть презентовані роботи учасників творчої спілки «Кременчуцька міська організація національної спілки художників України». Автори представлять свої графічні та живописні картини, а також композиції із текстильних матеріалів.

Також відкриється виставка творчих робіт студії образотворчого мистецтва для дітей та дорослих Вікторії Пиринської «Майстерня чудес». 

Відкриються виставки у п'ятницю, 24 травня, о 15.00 у приміщенні Кременчуцької міської художньої галереї за адресою вул. Михайла Коцюбинського, 4.

Вхід на виставки безкоштовний.

Нагадаємо, вихованка студії образотворчого мистецтва для дітей та дорослих Вікторії Пиринської «Майстерня чудес» Яніна базавлук посіла друге місце у конкурсі на кращий дизайн поштової марки «Сила Доброчесності». Із малюнком юної художниці надрукували конверт, який минулого тижня урочисто погасили у приміщенні головного поштамту Кременчука.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: художня галерея виставки відкриття афіша
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх