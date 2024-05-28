У Кременчуці на два дні обмежать рух на мості через Дніпро

29 та 31 травня у Кременчуці обмежать рух на мостовому переході через Дніпро. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Обмеження триватиме з 9.00 до 14.00. Одна смуга автопроїжджої частини буде перекрита у звʼязку із проведенням аварійного ремонту деформаційних стиків.
Нагадаємо, що з 25 березня по 30 жовтня на Крюківському мосту вже триває ремонт дороги з частковим перекриттям.
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