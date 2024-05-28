У Кременчуці на два дні обмежать рух на мості через Дніпро

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 79

Одна смуга автопроїжджої частини буде перекрита у звʼязку із проведенням аварійних робіт

29 та 31 травня у Кременчуці обмежать рух на мостовому переході через Дніпро. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Обмеження триватиме з 9.00 до 14.00. Одна смуга автопроїжджої частини буде перекрита у звʼязку із проведенням аварійного ремонту деформаційних стиків.

Нагадаємо, що з 25 березня по 30 жовтня на Крюківському мосту вже триває ремонт дороги з частковим перекриттям.