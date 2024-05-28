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Надзвичайні новини

Двоє нетверезих водіїв пропонували кременчуцьким патрульним хабар

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 102

 

На порушників склали протоколи та викликали слідчо-оперативну групу

25 та 27 травня у Кременчуці зафіксували дві спроби дати хабар поліцейським. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

Так 25 травня, близько 1.00, на проспекті Полтавському поліцейські зупинили водія Mitsubishi Outlander, який порушував правила дорожнього руху. 

Під час спілкування поліцейські виявили у 30-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння, результат перевірки виявився позитивним. Для того, щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував патрульним хабар в 40 000 гривень.

Інша подія сталась вчора, близько 21.00, на проспекті Свободи. 56-річний водій за непритягнення до відповідальності за нетверезе водіння запропонував поліцейським 200 доларів.

На обох водіїв інспектори склали відповідні протоколи та передали порушників слідчим.

Це не вперше, коли нетверезі водії намагаються підкупити патрульних — у березні поліціянтам пропонували 1500 грн та 1000 грн хабарів.

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Автор: Вікторія Пасайлюк Джерело фото: пресслужба Патрульної поліції
Теги: патрульна поліція хабар
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