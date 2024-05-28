Викладачі й учні Музичної школи Горішніх Плавнів підбили підсумки навчального року

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

У Палаці культури і творчості (ПКіТ) міста Горішні Плавні відбувся звітний концерт викладачів та учнів Горішньоплавнівської музичної школи. У програмі заходу прозвучали твори вітчизняних та зарубіжних авторів. Під час концерту були відзначені грамотами та дипломами вихованці, які стали переможцями та призерами творчих змагань. Відвідали концерт і журналісти видання «Хроніки тижня».

Звітний концерт проходив 8 травня у великій залі ПКіТ. Його було присвячено Дню пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На захід завітали рідні та близькі, друзі вихованців музичної школи, викладачів закладу.

«Надзвичайно приємно спостерігати, що ніщо не може розлучити педагогічний та учнівський колективи з батьківською громадою та шанувальниками музичного мистецтва, — наголосив директор закладу Анатолій Головня, вітаючи учасників та гостей. — Незважаючи ні на що, повна зала глядачів, нам це дуже приємно. Я щиро дякую нашим дітям за їхню кропітку й наполегливу роботу».

Анатолій Головня зазначив, що цього року, як і у попередні, вихованці закладу вибороли багато призових місць на конкурсах різного рівня.

«Я дуже вдячний батькам, які допомагають своїм дітям опановувати гру на музичних інструментах, вдосконалювати виконавську майстерність та розвивати здібності, досягати успіху», — наголосив він.

Директор закладу також підкреслив, що «наші досягнення не були б такими яскравими, якби ми не відчували постійну підтримку і допомогу міської адміністрації». Анатолій Головня вручив дипломи і грамоти майже 30 переможцям і призерам конкурсів і фестивалів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Концертну програму відкрив зведений хор учнів старших та молодших класів під керівництвом Ольги Настеки в супроводі концертмейстера Єлизавети Лут. Хоровий колектив виконав пісню «Музика звучить» на слова і музику Лесі Горової та духовний твір «Паніс ангелікус» Сезара Франка.

Концерт продовжився виступом четвертокласника Івана Дерев’янка (викладач Антон Базилевич). Юний гітарист виконав твір чіткого ритму «Карнаваліто» всесвітньо відомого іспанського та аргентинського композитора Хосе Луїса Мерліна. Далі на сцену вийшов багаторазовий лауреат першого ступеня обласних та всеукраїнських конкурсів, володар першого місця в обласному конкурсі «Музичний калейдоскоп» ансамбль скрипалів «Концертіно» під керівництвом Жанни Фоміної, концертмейстерка Наталя Афанасьєва. У його виконанні прозвучав Концерт ля мінор I ч. Антоніо Вівальді.

Усього протягом звітного концерту було представлено 20 творів. Фінальним номером програми став виступ оркестру викладачів, художнім керівником та диригентом якого є Михайло Клименко. Колектив виконав композиції Children Роберта Майлза, Otono Porteno Астора П’яццолли та «Кашмір» — славетний хіт британського рок-гурту Led Zeppelin. Кожен виступ глядачі відзначали гучними аплодисментами.