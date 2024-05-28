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Центр протидії дезінформації: Росія проводить чергову ІПСО, лякаючи наступом з Білорусі

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 122

 

З боку Білорусі наразі існує виключно інформаційна загроза — росіяни будуть «качати» тему наступу з її території, намагаючись розтягнути Сили оборони України

На сьогодні російські війська не мають сил і засобів для наступу на Україну з території Білорусі. Втім, Росія буде «качати» цю тему інформаційно. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Як зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко, мета росіян — розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику.

— Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, Білорусь під постійним наглядом, — зазначив він.

За словами Андрія Коваленка, люди мають пам‘ятати, що в нас великий фронт, і є активні та неактивні зони.

— Росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині, — підсумував керівник ЦПД.

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У Центрі протидії дезінформації прогнозують, що упродовж цього тижня росіяни розгойдувати тему повторного наступу з території Білорусі.

Нагадаємо, Росія запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на дискредитацію керівництва держави, командування ЗСУ та розкол українського суспільства.

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Автор: Віктор Крук
Теги: дезінформація Білорусь Сили оборони України РНБО Центр протидії дезінформації
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