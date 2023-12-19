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Кременчук, Полтавщина

Ламіра, Рауль та Матвєй-Метью: якими іменами називали дітей на Полтавщині у першому півріччі 2023

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 2

 

Найпопулярніші та незвичайні імена

Стало відомо, якими іменами найчастіше називали дітей у першому півріччі 2023 року на Полтавщині. Це розповіли представники Міністерства юстиції інформаційному порталу «РБК-Україна». Останнім часом люди все частіше почали обирати своїм дітям незвичні імена. 

Жіночі: Анастасія, Анна, Емілія, Єва, Єлизавета, Катерина, Марія, Мілана, Олександра, Поліна, Соломія, Софія, Ада, Аделіна, Аїда, Анелія, Віталіна, Евеліна, Елла, Еліна, Ельвіра, Емма, Златослава, Зоряна, Ілона, Марфа, Мар'яна, Пелагея, Сільвія, Юнія, Ярина, Айрін, Альбіна, Аміна, Ассія, Афіна, Дар'яна, Еліса, Емілі, Естер, Жасміна, Крістіна-Катаріна, Луміна, Маліка, Мартіна, Мар'ям, Мікаела, Міра, Міріана, Мія, Моніка, Наріна, Ніколь, Октавія, Олівія, Раміна, Розаліна, Саміра, Теона, Фазіле, Юнесса.

Чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Володимир, Владислав, Денис, Макар, Максим, Назар, Олександр, Роман, Тимофій, Тимур, Ярослав, Аврам, Адам, Алім, Герман, Гордій, Давид, Дем'ян, Еміль, Захар, Леон, Лука, Марат, Мирон, Орест, Платон, Серафим, Ян, Алішер, Амір-Миколай, Арман, Армен, Дамір, Демір, Даніель, Домінік, Емір, Ерік, Ілай, Ісмаіл, Крістіан, Матвєй-Метью, Рауль, Сулейман, Тамерлан, Тигран, Шалом.

Нагадаємо, що торік ми писали, як називали дітей Полтавщини у 2022 році. Анна та Артем не здають своїх позицій другий рік поспіль. З незвичайних повторились: Аделіна, Теона, Гордій, Дем'ян, Леон, Лука, Серафим.

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Автор: Дарія Згура
Теги: діти імена
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