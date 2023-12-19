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Відтепер кременчужани зможуть купити чи продати авто, не виходячи з дому

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 0

 

Портал «Дія» запускає нові послуги

20 грудня опівночі у застосунку «Дія» запрацює нова функція, завдяки якій українці зможуть купити або продати автомобіль за 15 хвилин через смартфон. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Також користувачі зможуть замовити новий техпаспорт чи номерні знаки на авто та отримати їх поштою. Окрім цього, у «Дії» можна буде обміняти сертифікат на житло за програмою єВідновлення.

Президент зазначає, що цей тиждень поки що буде стартовим, а далі послуги масштабуватимуться.

— Чотири роки Дії. З них майже два роки — це повномасштабна війна. ... Зараз Дія — це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів, — говорить Володимир Зеленський.

Також на Diia Summit анонсували ще деякі цифрові зміни:

  • Автоматизована послуга Внесення змін про ФОП.
  • е-Підприємець — бета-тест. Декілька послуг для бізнесу в одній заяві.
  • Послуги для моряків. Документи без даремних поїздок та годин витраченого часу.
— Ці сервіси покажуть зовсім новий підхід до державних послуг, у якому немає місця корупції та бюрократії, — зазначили у Мінцифри.

Нагадаємо, на початку минулого місяця «Дія» запустила послугу сплати штрафів за адміністративні правопорушення.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Укрінформ
Теги: Дія продаж автомобіль послуги
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