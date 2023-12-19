Відтепер кременчужани зможуть купити чи продати авто, не виходячи з дому

20 грудня опівночі у застосунку «Дія» запрацює нова функція, завдяки якій українці зможуть купити або продати автомобіль за 15 хвилин через смартфон. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.
Також користувачі зможуть замовити новий техпаспорт чи номерні знаки на авто та отримати їх поштою. Окрім цього, у «Дії» можна буде обміняти сертифікат на житло за програмою єВідновлення.
Президент зазначає, що цей тиждень поки що буде стартовим, а далі послуги масштабуватимуться.
— Чотири роки Дії. З них майже два роки — це повномасштабна війна. ... Зараз Дія — це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів, — говорить Володимир Зеленський.
Також на Diia Summit анонсували ще деякі цифрові зміни:
Нагадаємо, на початку минулого місяця «Дія» запустила послугу сплати штрафів за адміністративні правопорушення.
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