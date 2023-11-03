Тепер кременчужани можуть сплатити штраф за адмінпорушення на порталі та в застосунку «Дія»

До адмінпорушень належать дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі. За них передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф.
У «Дії» з’явилася нова послуга — сплата штрафів за адмінпорушення без походів до суду та паперів. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Раніше для цього доводилося приходити до суду, годинами стояти в черзі, щоб отримати паперове судове рішення та реквізити для сплати. А потім йти до банку та сплачувати штраф за квитанцією.
Або:
Після цього квитанція автоматично надійде в суд. Після зарахування коштів вашу справу закриють.
Раніше ми писали, що в Києві презентували «е-ЦНАП Cloud» — співпрацю Кременчуцького ЦНАПу та «Міськоформлення».
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