Тепер кременчужани можуть сплатити штраф за адмінпорушення на порталі та в застосунку «Дія»

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 3

До адмінпорушень належать дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі. За них передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф.

У «Дії» з’явилася нова послуга — сплата штрафів за адмінпорушення без походів до суду та паперів. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Раніше для цього доводилося приходити до суду, годинами стояти в черзі, щоб отримати паперове судове рішення та реквізити для сплати. А потім йти до банку та сплачувати штраф за квитанцією.

— Курили в забороненому місці чи не сплатили своєчасно податки? Отримуйте електронну постанову в справі про адміністративне порушення та сплачуйте штраф не виходячи з дому. Запустили нову послугу на порталі та в застосунку «Дія», — зазначили в Мінцифрі.

Як це працює

Зайдіть у «Дію». Натисніть Послуги — Штрафи — Судові штрафи. Виберіть потрібний штраф. Сплатіть з Google чи Apple Pay.

Або:

Перейдіть до розділу Послуги — Судові справи. Виберіть судову справу, за якою виписано штраф. Ви побачите про це відмітку на картці. Сплатіть штраф.

Після цього квитанція автоматично надійде в суд. Після зарахування коштів вашу справу закриють.

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