журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Україна, Світ

Тепер кременчужани можуть сплатити штраф за адмінпорушення на порталі та в застосунку «Дія»

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 3

 

До адмінпорушень належать дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі. За них передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф.

У «Дії» з’явилася нова послуга — сплата штрафів за адмінпорушення без походів до суду та паперів. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Раніше для цього доводилося приходити до суду, годинами стояти в черзі, щоб отримати паперове судове рішення та реквізити для сплати. А потім йти до банку та сплачувати штраф за квитанцією.

— Курили в забороненому місці чи не сплатили своєчасно податки? Отримуйте електронну постанову в справі про адміністративне порушення та сплачуйте штраф не виходячи з дому. Запустили нову послугу на порталі та в застосунку «Дія», — зазначили в Мінцифрі.

Як це працює

  1. Зайдіть у «Дію».
  2. Натисніть Послуги — Штрафи — Судові штрафи.
  3. Виберіть потрібний штраф.
  4. Сплатіть з Google чи Apple Pay.

Або:

  1. Перейдіть до розділу Послуги — Судові справи.
  2. Виберіть судову справу, за якою виписано штраф. Ви побачите про це відмітку на картці.
  3. Сплатіть штраф.

Після цього квитанція автоматично надійде в суд. Після зарахування коштів вашу справу закриють.

Раніше ми писали, що в Києві презентували «е-ЦНАП Cloud» — співпрацю Кременчуцького ЦНАПу та «Міськоформлення».

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Міністерство цифрової трансформації України
Теги: Дія портал Дія штрафи онлайн дистанційно Міністерство цифрової трансформації застосунок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх