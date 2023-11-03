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Чотирьом фірмам у Кременчуці дали дозвіл на встановлення павільйонів торгівлі на зупинці на Молодіжному

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 480 Коментарів: 1

На проспекті Лесі Українки з’явиться 14 нових споруд для торгівлі

На проспекті Лесі Українки в районі будинку 39 (зупинка вул. Героїв України) встановлять нові зблоковані торгові павільйони. Дозвіл на розміщення тимчасових стаціонарних споруд  погодили члени виконкому на засідання 3 листопада, яке транслювали онлайн. Дозволи отримали чотири фірми:

  • «Мак Торг» — 4 зблоковані павільйони;
  • ПП «Альтека» — 4 зблоковані павільйони;
  • «Каріатида-М» — 4 зблоковані павільйони;
  • «Сільвер груп 2000» — 2 зблоковані павільйони.

Таким чином на зупинці вул. Героїв України з’явиться 14 споруд, вони будуть частково зблокованими між собою. Ймовірно, схожими на ті, що є на зупинках у центрі міста.

Як зазначив міський голова Віталій Малецький, завдяки внескам цих фірм, спеціальний фонд бюджету громади Кременчука поповниться на 350 тис. гривень.

Нагадаємо, у Кременчуці обіцяли до кінця року облаштувати зупинку «Центр» у напрямку нагірної частини. Там теж планують розмістити торгові павільйони.

На фото — торгові павільйони на зупинці «Центр» у напрямку Крюкова.


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: зупинки торгові павільйони виконком стаціонарні споруди тимчасові споруди
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Коментарі: 1

1 125
evil:
Сьогодні, 17:45

У нас архитектор в місті? Чи якийсь довбо*об? Яке за гроші всовує скрізь свої пришелепкуваті споруди? В голові шось є? Чи вавка? Куди ти його тулишь? Куди ти стічні води будеш тулити? Де вас пооудуркіа навчали, в якому закладі, так збагнючувати місто? Всю центральну частину спотворили. Вже й до спальних районів свої рукожопі проекти тулять.

Шо зупинки через сраку зроблені шо архітектурна потворна срака на весь проспект тулится. Ходити де містянам?



Малецький !Йух ти моржовий! 350 тисяч гривен можна поповнити бюджет міста якшо не красти як ти та твоя кончена шобла. Ти зі своїми 3.14дарасами за вересень на цю сумму виписали собі матдопомоги!


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