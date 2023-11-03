Чотирьом фірмам у Кременчуці дали дозвіл на встановлення павільйонів торгівлі на зупинці на Молодіжному

На проспекті Лесі Українки в районі будинку 39 (зупинка вул. Героїв України) встановлять нові зблоковані торгові павільйони. Дозвіл на розміщення тимчасових стаціонарних споруд погодили члени виконкому на засідання 3 листопада, яке транслювали онлайн. Дозволи отримали чотири фірми:
Таким чином на зупинці вул. Героїв України з’явиться 14 споруд, вони будуть частково зблокованими між собою. Ймовірно, схожими на ті, що є на зупинках у центрі міста.
Як зазначив міський голова Віталій Малецький, завдяки внескам цих фірм, спеціальний фонд бюджету громади Кременчука поповниться на 350 тис. гривень.
Нагадаємо, у Кременчуці обіцяли до кінця року облаштувати зупинку «Центр» у напрямку нагірної частини. Там теж планують розмістити торгові павільйони.
На фото — торгові павільйони на зупинці «Центр» у напрямку Крюкова.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.