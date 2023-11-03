Чотирьом фірмам у Кременчуці дали дозвіл на встановлення павільйонів торгівлі на зупинці на Молодіжному

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 480 Коментарів: 1

На проспекті Лесі Українки з’явиться 14 нових споруд для торгівлі

На проспекті Лесі Українки в районі будинку 39 (зупинка вул. Героїв України) встановлять нові зблоковані торгові павільйони. Дозвіл на розміщення тимчасових стаціонарних споруд погодили члени виконкому на засідання 3 листопада, яке транслювали онлайн. Дозволи отримали чотири фірми:

«Мак Торг» — 4 зблоковані павільйони;

ПП «Альтека» — 4 зблоковані павільйони;

«Каріатида-М» — 4 зблоковані павільйони;

«Сільвер груп 2000» — 2 зблоковані павільйони.

Таким чином на зупинці вул. Героїв України з’явиться 14 споруд, вони будуть частково зблокованими між собою. Ймовірно, схожими на ті, що є на зупинках у центрі міста.

Як зазначив міський голова Віталій Малецький, завдяки внескам цих фірм, спеціальний фонд бюджету громади Кременчука поповниться на 350 тис. гривень.

Нагадаємо, у Кременчуці обіцяли до кінця року облаштувати зупинку «Центр» у напрямку нагірної частини. Там теж планують розмістити торгові павільйони.

На фото — торгові павільйони на зупинці «Центр» у напрямку Крюкова.



