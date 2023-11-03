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Кременчук, Освіта, Війна

Понад 71 тисяча чоловіків старше 30 років цього року вступили до університетів – яка причина

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 417

 

Кількість таких літніх студентів за останні два роки зросла у 23 рази

Після початку повномасштабної війни з РФ кількість чоловіків старше 30 років, які вступили до вищих навчальних закладів на платну форму навчання, зросла у 23 рази. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media з використанням відкритих даних Міносвіти України.

Так, у 2023 році частка чоловіків серед усіх студентів-першокурсників платної форми навчання становить 70%.

Найбільше зростання кількості студентів-чоловіків помітне у вікових категоріях 30+ та 40+. 

Якщо у 2021 році до університетів вступили лише 2186 чоловіків віком від 30 до 39 років, то у 2022 році таких було понад 30 тисяч, а 2023 році їх кількість збільшилася до 43 722!

Таке ж багаторазове збільшення немолодих студентів спостерігається й у віковій групі 40+. У 2021 році до вишів вступили тільки 884 чоловіки старше 40 років, у 2022 році понад 15 тисяч, а у 2023 році — 27 728!

Завдяки цьому «потягу до знань» таких чоловіків лише за 2023 рік українські університети додатково отримали 2,6 млрд грн. 

За думкою видання, різке зростання кількості чоловіків-студентів в українських вишах спричинене тим, що згідно з чинним законодавством статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану. 

Підсумки вступної кампанії 2023 року свідчать, що «ухилянти» продовжують масово використовувати українські заклади вищої освіти для уникнення мобілізації.

Аналіз NGL.media показує, що лише цього року на платне денне навчання у ЗВО вступила понад 71 тисяча чоловіків віком старше 30 років, у тому числі майже 23 тисячі з них пішли на нижчий чи той же освітній рівень, який уже мали.

І, якщо минулого року можливістю отримати легальну відстрочку від мобілізації завдяки навчанню скористалися близько 85 тисяч чоловіків призовного віку, то цього року вже приблизно 110 тисяч!

— В уряді не бачать жодної проблеми у тому, що університети практично безконтрольно збільшують кількість контрактників, єдиною умовою для вступу яких є лише готовність платити, — йдеться в розслідуванні.

Про необхідність припинити використання вищої освіти як легального способу ухилення від мобілізації вже кілька місяців говорять в уряді та Верховній Раді, проте поки ніяких рішень для того, щоб закрити цю прогалину в українському законодавстві не прийнято.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані 4 законопроєкти, у яких пропонуються шляхи розв’язання цієї проблеми шляхом обмеження прав таких чоловіків «нестудентського віку» на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану.

Найбільш обговорюваний законопроєкт № 9672 про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» був зареєстрований у Верховній Раді 4 вересня 2023 року. Про цей законопроєкт «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав у день його внесення до парламенту. Проте, його досі не розглянув навіть профільний комітет Верховної Ради.

Основна претензія до цього законопроєкту з боку головного науково-експертного управління ВРУ та парламентського комітету з євроінтеграції — дискримінація за віком. Альтернативні законопроєкти або обмежують право на здобуття другої освіти того ж чи нижчого рівня, або ж просто пропонують безплатну освіту за умови, якщо студент-контрактник добровільно погодиться на мобілізацію.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: 24 канал
Теги: відстрочка мобілізація студенти законопроєкт Верховна Рада
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