В Україні дорослі чоловіки масово пішли у студенти: законний спосіб уникнути мобілізації

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 340

Відстрочка від призову по мобілізації стосується лише тих, хто навчається на денній чи дуальній формі навчання

В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація — призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Але є декілька категорій, яким закон надає право на відстрочку від призову по мобілізації.

Зокрема, це таке право мають ті, хто отримують вищу або довищу освіту. Так у статті 23 Закона про мобілізаційну підготовку і мобілізацію вказано, що на відстрочку мають право особи, які здобувають освіту на денній формі навчання.

— Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, ― зазначено у Законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Отже, не можуть бути мобілізовані без особистої згоди за умови навчання на денній чи дуальній формі учні професійно-технічних училищ та студенти коледжів, університетів, інститутів, академій.

Через це в українських вишах значно збільшилась кількість студентів платної форми навчання – цього навчального року кількість «контрактників» зросла майже на 40%, а якщо виокремити чоловіків – то на 82%. У деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла вдесятеро й більше.

Зокрема, за даними Міносвіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти й газу кількість чоловіків-контрактників першого курсу зросла на 406% (у 4 рази), у Луцькому національному технічному університеті — на 442%, у Національному лісотехнічному університеті України — на 606%. Рекордсменом серед вищих навчальних закладів виявився Чернівецький торговельно-економічний інститут, де кількість контрактників першого року навчання зросла у 12 разів!

Вік нових студентів — 30-50 років.

Таке зростання охочих навчатися за свої гроші під час війни пов'язують із бажанням уникнути мобілізації.

Такою можливістю цьогоріч масово скористалися чоловіки призовного віку.

Тим більше, що умови для вступу у виші у 2022 році значно спростили, особливо для контрактників — на деякі спеціальності можна було потрапити через співбесіду чи мотиваційний лист.

У тих університетах, куди вступити не так легко кількість студентів-контрактників залишилася на рівні попередніх років, або навіть скоротилася.

Варто додати, що відстрочка від призову по мобілізації студентам очної форми навчання надається не автоматично. До територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік має надати відповідні документи про своє навчання, а на підставі цих документів призовна комісія приймає рішення про надання відстрочки від призову на термін навчання. Студенти очної або дуальної форми навчання втрачають право на відстрочення призову з моменту отримання диплома або у зв’язку з відрахуванням з вишу.