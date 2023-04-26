Кременчуцькі філателісти випустили конверти та поштівки присвячені цьогорічній повені

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 192

Колекційний матеріал, який займе гідне місце у тих, хто «збирає» історію міста

Кременчуцьке товариство філателістів випустило художні конверти та поштові картки, на яких зображено цьогорічне «весняне водопілля».

Конверти профранковані марками з гербом Кременчука та погашені спеціальним поштовим штемпелем з перевідною датою «Кременчук — місто легенд. Пливе щука з Кременчука» 18 квітня 2023 року.

За словами голови місцевого філателістичного товариства та очільник кременчуцького відділення Асоціації філателістів України Володимир Скляр, саме у цей день був чи не найбільший рівень води у Кременчуці та районі.

— Вирішили випустити конверти та поштівки, щоб залишити свідчення про таку неординарну подію в історії міста та району, щоб нащадки могли побачити, як це було. Так само як зараз ми дивимося на сторічні поштівки, на яких зображені затоплені вулиці Кременчука до тих часів, коли у місті з'явилися дамби, — розповів головний філателіст Кременчука.

Фото та дизайн кременчуцького митця Вадима Каторгіна.

Читайте також: