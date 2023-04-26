Кременчуцькі філателісти випустили конверти та поштівки присвячені цьогорічній повені

Кременчуцьке товариство філателістів випустило художні конверти та поштові картки, на яких зображено цьогорічне «весняне водопілля».
Конверти профранковані марками з гербом Кременчука та погашені спеціальним поштовим штемпелем з перевідною датою «Кременчук — місто легенд. Пливе щука з Кременчука» 18 квітня 2023 року.
За словами голови місцевого філателістичного товариства та очільник кременчуцького відділення Асоціації філателістів України Володимир Скляр, саме у цей день був чи не найбільший рівень води у Кременчуці та районі.
Фото та дизайн кременчуцького митця Вадима Каторгіна.
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