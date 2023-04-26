«ДДС» шукає відповідь: передача показників газових лічильників та пільговий кредит на житло

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- Розкажіть, які вимоги до передачі показників газових лічильників.

- Передавати показники можна телефоном; у мобільному додатку чи чат-боті; шляхом зазначення показників у сплаченому рахунку (квитанції абонентської книжки); на електронну адресу. Передавати показники лічильника бажано з 1 по 5 число кожного місяця. При цьому показники краще зафіксувати на фото – щоб уникнути ймовірних непорозумінь з облгазом у майбутньому.

- Мій онук одружився, але не має квартири, щоб окремо жити з дружиною. Чула, що молодим сім’ям можна оформити пільговий кредит на житло. Розкажіть, куди треба звертатися?

Ірина Максимівна, Кременчук

75 кредитів із бюджету на доступне житло: чи отримає їх кременчуцька молодь

- У місті діє Програма забезпечення молоді житлом на 2021-2025 роки. Основним завданням Програми є забезпечення власним житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян Кременчуцької міської територіальної громади шляхом надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла. Термін повернення - до 30 років. Право на отримання кредиту мають молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визначені такими, що потребують поліпшення житлових умов:

сім'ї, в яких чоловік і дружина віком до 35 років включно;

неповні сім'ї, в яких мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);

одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

За консультаціями з приводу забезпечення молоді житлом Кременчуцької міської територіальної громади звертайтеся до Полтавського відділення Держмолодьжитла за адресою: вул. Полковника Гегечкорі 32, каб. №3.