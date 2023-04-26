В Україні продовжили дію карантину через COVID-19 до 30 червня

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Кабінет Міністрів України через COVID-19 продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту, а також карантин на всій території України до 30 червня 2023 року. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, повномасштабна війна відвернула увагу українського суспільства від пандемії, водночас COVID-19 нікуди не зник. Люди продовжують хворіти, а дехто – помирати.

- Через коронавірус ми щотижня втрачаємо близько ста людей. І хоча загалом у світі є загальна тенденція до зниження захворюваності на COVID-19, однак в Європейському регіоні спостерігається зростання цього показника. Очікувати на збільшення кількості нових випадків COVID-19 на території України можна буде цієї весни. Проте динаміка зростання захворюваності залежатиме від варіанту SARS-CoV-2, який циркулюватиме, та рівня охоплення вакцинацією населення, – зазначив Ігор Кузін.

Вакцинація

Станом на 16 квітня від початку вакцинальної кампанії було проведено понад 35,3 млн щеплень:

1 доза - 16 327 904;

2 дози – 15 477 258;

1 бустерна доза – 3 171 471;

2 бустерна доза – 296 892.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я України наполягають, що рівень вакцинації в Україні залишається недостатнім для формування колективного імунітету до COVID-19.

- За весь період пандемії в Україні на COVID-19 захворіло понад 411 тис. дітей до 18 років, 2 тис. - тільки за останній тиждень. Дуже важливо захистити дітей, особливо з хронічними хворобами, від важкого перебігу чи навіть смерті від цієї хвороби. Люди літнього віку також у групі ризику важкого перебігу COVID-19. Вакцинація не лише захищає від ускладнень хвороби, а й знижує заразність, - зазначили у МОЗ.

Довідково: прийнята Кабміном 25 квітня 2023 року постанова передбачає зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» і постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2».

Раніше ми писали, що минулого тижня COVID-19 підтвердили 1 046 жителям Полтавщини.